В Мирском замке на работу приняли котов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники с кличками Граф и Князь поселились в знаменитом белорусском музее, чтобы охранять его коллекцию от мышей. Что входит в обязанности и какую зарплату получают коты, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

У новых сотрудников очень плотный график. Они должны не только охранять экспозицию от грызунов, но и успевать подставлять животы для поглаживаний. Коты Граф и Князь – местные знаменитости. У них аристократические повадки и благородная внешность, а райдер скромный – работают коты за еду и ласку. Сотрудники музея буквально носят их на руках.

«График и Князюшка создают уют. Они такие милые. Заходишь, видишь их, и сразу улыбка появляется. Они у нас актеры, любят позировать. К тому же они понимают ауру человека: с детками они одни, со взрослыми – другие», – говорит о котах ведущий специалист музейного комплекса София Лойко.

Об основных обязанностях пушистые хранители не забывают. Обход музея начинают вовремя. Если грызунов не обнаружено, общаются с туристами.

«Коты прекрасные, и замок прекрасный», – отмечает туристка Инора.

«Такой красавец! Мы его заберем и не отдадим», – смеется турист Станислав.

Кастинг на роль пушистых хранителей в музее не проводили. Коты сами появились на пороге замка. Теперь музейные сотрудники называют их талисманом этого места. И говорят, что коты появились неслучайно, ведь по легенде при строительстве замка в одной из его стен замуровали камень в виде головы кошки.

«В замке поселилась душа этого животного. С тех пор каждую ночь его дух превращается в кота, ходит вокруг стен Мирского замка и таким образом его оберегает», – рассказывает экскурсовод Анна Езерская.

Коты уже прошли испытательный срок. Скоро станут официальными сотрудниками музея. Им даже подумывают завести трудовые книжки.

