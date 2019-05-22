ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мирском замке на работу приняли котов

23.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники с кличками Граф и Князь поселились в знаменитом белорусском музее, чтобы охранять его коллекцию от мышей. Что входит в обязанности и какую зарплату получают коты, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

У новых сотрудников очень плотный график. Они должны не только охранять экспозицию от грызунов, но и успевать подставлять животы для поглаживаний. Коты Граф и Князь – местные знаменитости. У них аристократические повадки и благородная внешность, а райдер скромный – работают коты за еду и ласку. Сотрудники музея буквально носят их на руках.

«График и Князюшка создают уют. Они такие милые. Заходишь, видишь их, и сразу улыбка появляется. Они у нас актеры, любят позировать. К тому же они понимают ауру человека: с детками они одни, со взрослыми – другие», – говорит о котах ведущий специалист музейного комплекса София Лойко.

Об основных обязанностях пушистые хранители не забывают. Обход музея начинают вовремя. Если грызунов не обнаружено, общаются с туристами.

 «Коты прекрасные, и замок прекрасный», – отмечает туристка Инора.

«Такой красавец! Мы его заберем и не отдадим», – смеется турист Станислав. 

Кастинг на роль пушистых хранителей в музее не проводили. Коты сами появились на пороге замка. Теперь музейные сотрудники называют их талисманом этого места. И говорят, что коты появились неслучайно, ведь по легенде при строительстве замка в одной из его стен замуровали камень в виде головы кошки.

«В замке поселилась душа этого животного. С тех пор каждую ночь его дух превращается в кота, ходит вокруг стен Мирского замка и таким образом его оберегает», – рассказывает экскурсовод Анна Езерская.

Коты уже прошли испытательный срок. Скоро станут официальными сотрудниками музея. Им даже подумывают завести трудовые книжки. 




ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
График у Князя и Графа очень плотный график. Хвостатые сотрудники должны успевать не только охранять экспозицию от грызунов, но и общаться с посетителями.
 
Новости дня
Новости разные
 
Встречайте военную агитбригаду на улицах Волковыска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика