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24 мая: соревнования по лёгкой атлетике

23.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Единство» Дзержинского района» приглашает команды организаций Дзержинского района принять участие в соревнованиях по лёгкой атлетике.

Программа соревнований состоит из четырёх испытаний пятой ступени Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь:

- бег 30м;

- прыжок в длину с разбега;

- бег 400м (женщины);

- бег 800м (мужчины);

- метание мяча на дальность (150гр).

Состав команды: 4 человека: 1 мужчина и 1 женщина в возрастной группе 18-29 лет, 1 мужчина и 1 женщина в возрастной группе 30 лет и старше.


 
 
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ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Единство» Дзержинского района» приглашает команды организаций Дзержинского района принять участие в...
 
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