24 мая: соревнования по лёгкой атлетике

ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Единство» Дзержинского района» приглашает команды организаций Дзержинского района принять участие в соревнованиях по лёгкой атлетике.
Программа соревнований состоит из четырёх испытаний пятой ступени Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь:
- бег 30м;
- прыжок в длину с разбега;
- бег 400м (женщины);
- бег 800м (мужчины);
- метание мяча на дальность (150гр).
Состав команды: 4 человека: 1 мужчина и 1 женщина в возрастной группе 18-29 лет, 1 мужчина и 1 женщина в возрастной группе 30 лет и старше.