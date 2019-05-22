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Ребенок упал с третьего этажа, он в тяжелом состоянии

23.05.2019 17:02 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в поселке Криничном.

Инцидент произошел 22 мая. Ребенок, когда его оставили без присмотра, забрался на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку. Приспособление не выдержало его тяжести, и малыш выпал из окна.

Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию Мозырской районной больницы, сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве напомнили, что москитные сетки не предназначены для предотвращения падений, для этого нужно устанавливать специальные замки на окна.

 
 
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Двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в поселке Криничном.
 
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