Ребенок упал с третьего этажа, он в тяжелом состоянии

Двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в поселке Криничном.

Инцидент произошел 22 мая. Ребенок, когда его оставили без присмотра, забрался на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку. Приспособление не выдержало его тяжести, и малыш выпал из окна.

Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию Мозырской районной больницы, сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве напомнили, что москитные сетки не предназначены для предотвращения падений, для этого нужно устанавливать специальные замки на окна.