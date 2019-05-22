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Ребенок упал с третьего этажа, он в тяжелом состоянии
Источник материала: БДГ
Двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в поселке Криничном.
Инцидент произошел 22 мая. Ребенок, когда его оставили без присмотра, забрался на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку. Приспособление не выдержало его тяжести, и малыш выпал из окна.
Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию Мозырской районной больницы, сообщили в Следственном комитете.
В ведомстве напомнили, что москитные сетки не предназначены для предотвращения падений, для этого нужно устанавливать специальные замки на окна.
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Двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в поселке Криничном.
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