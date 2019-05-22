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Посол Казахстана: «Надо продумать крупные инновационные проекты»

23.05.2019 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь для Казахстана важный партнер. Что касается дисбаланса в торговле, то уже идет работа по его устранению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Казахстана: «Надо продумать крупные инновационные проекты»

Казахстан готов предложить Беларуси нелегированную сталь, металлической лом, цветные металлы. В перспективе есть и более глобальные проекты. Это касается как поставок нефти, так и организации совместных сборочных производств.

Беларусь заинтересована продолжить переговоры по поставкам нефти из Казахстана

Кстати, в Казахстане действуют уже 8 таких предприятий. Наша техника пользуется спросом, а такой способ кооперации предлагают расширить.

Посол Казахстана: «Надо продумать крупные инновационные проекты»

Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Беларуси:
Надо смотреть дальше, весь Центрально-Азиатский регион взять – это 75, скоро будет 80 миллионов населения.

Надо продумать какие-то крупные инновационные проекты. Не только в Казахстане, но и вообще в Средней Азии мы нуждаемся в мини-тракторах. Это вопрос к нашим инженерам, инновационщикам. У Казахстана есть 70 миллиардов долларов в нефтяном фонде, в Беларуси – мощный производственно-технический опыт. Перспективы очень большие для сотрудничества.
Посол Казахстана: «Надо продумать крупные инновационные проекты»

Ожидается, что Президент Беларуси посетит Казахстан с официальным визитом во втором полугодии.

Люди в материале: Ермухамет Ертысбаев
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь для Казахстана важный партнер. Что касается дисбаланса в торговле, то уже идет работа по его устранению, сообщили в программе Новости «24...
 
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