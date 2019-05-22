Еще один знаменитый модный дом отказался от использования меха

Источник материала: Ежедневник



фото: vogue.ua

О намерении выпускать только «этические безупречные» вещи объявила Prada.

Как пояснил Джон Виндинг, глава Альянса за отказ от меха, Prada «присоединилась к растущему числу брендов, которые отказываются от использования меха в ответ на изменения отношения клиентов к животным".

Мех не будет использоваться при разработке новых моделей. Ранее изготовленные предметы одежды с применением меха останутся в продаже.

"Упор на использование новых материалов позволит компании расширить рамки креативного дизайна и в то же время удовлетворить спрос на этически безупречные изделия", - заявила глава компании Миучча Прада.

Изменения коснутся коллекции весна-лето 2020 года. Они также затронут такие брэнды, как Miu Miu, Church's и Car Shoe.

В прошлом году британская компания Burberry заявила, что отказывается от применения натурального меха в своих разработках, а также выведет из продажи уже готовые меховые изделия.

Gucci не использует мех начиная с весны-лета 2018 года.

Активисты движений в защиту животных в прошлом году развернули кампанию в отношении модного дома Prada, который тогда запустил в продажу куртки из меха лисы и норки.

Эти изделия сейчас выведены из списка товаров, которые можно купить на сайте Prada, хотя на нем можно найти другие изделия, в которых для оторочки одежды используется лисий мех, сообщает BBC .