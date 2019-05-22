«В общаге соседки обсуждали, как я ем, одеваюсь и сплю». Африканская модель - о жизни в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Пять лет назад Джессика Обанор приехала в Беларусь из Нигерии за дипломом врача. Но уже на месте планы молодой африканки круто изменились: Джесс поступила на журфак БГУ, твердо решила стать писателем, а в качестве хобби занялась моделингом. GO.TUT.BY поговорил с ней о съемках в клипе артиста лэйбла Gazgolder и ролике World of Tanks, скромных заработках фотомодели в Минске, реакции белорусов на ее экзотическую внешность и йоге, которая помогает оставаться в балансе.





«Узнала, что в Беларуси за небольшие деньги можно получить хорошее образование»

— Я всегда хотела учиться за границей. Нигерийское агентство предоставляло услуги по подготовке документов для поступления в Беларусь. Они рассказывали, что в Беларуси за небольшие деньги можно получить хорошее образование. До этого я ничего не слышала о вашей стране. Но и гуглить не стала. Просто решилась на переезд, чтобы увидеть другую жизнь, — вспоминает Джессика.

Изначально она планировала идти в медицинский. В 16 лет поступила на подготовительный факультет для иностранных граждан в Гродно, начала изучать русский язык и быстро поняла, что мечта о дипломе врача не ее, а родителей.





— В Нигерии профессия врача считается очень престижной — наравне с юристами, айтишниками и инженерами. Гуманитарные специальности не настолько котируются. Но я все-таки решила искать свой путь и стала рассматривать другие варианты. Сперва думала пойти в лингвистический на иностранные, потому что преподавательница по русскому отмечала мои способности к языкам. Но родители сказали: «Ни за что! И кем ты потом будешь работать? Учительницей?». Даже через телефонную трубку я чувствовала напряжение в голосе мамы. В итоге остановилась на журфаке: я ведь с 13 лет пишу фантастические рассказы и в будущем хочу стать писателем.

Первым челленджем для Джессики стало изучение русского языка.

— В Беларуси мало кто говорит на английском. Приходилось постоянно практиковать русский, даже когда он был на начальном уровне. Бывало, не понимала в магазине, какую сумму называет кассир и просто отдавала кошелек со словами «возьмите, сколько нужно». К счастью, в столовых и супермаркетах обычно хватало стандартного набора фраз: «пакет не нужен», «без сдачи нету». И все!

«В общежитии соседки обсуждали, что я ем, как ем, как одеваюсь и даже как сплю»

Адаптация Джессики в Беларуси получилась не самой простой.

— В университетском общежитии решили, что иностранных студентов лучше селить вместе с белорусами. С одной стороны, это хорошая идея, а с другой — очень плохая. В Гродно соседки по комнате обсуждали меня, даже когда я находилась в комнате. Говорили о том, что я ем, как ем, как одеваюсь и даже как сплю. Было очень неприятно. Причем знаю, что с такой ситуацией сталкивалась не одна я, но и другие иностранцы. Наверное, не все белорусы путешествуют, выезжают в дальние страны и видят разнообразный мир, раз так реагируют.

Нигерийская студентка не скрывает, что спустя пять лет в Беларуси взгляды прохожих до сих пор доставляют ей дискомфорт.

— Все эти годы я учусь по-другому реагировать на подобные вещи, но это не всегда просто. Случались обидные моменты, когда маленькие дети или подростки начинали кричать «нигер!», «черная!». Возможно, они не знают, что это значит. Хотя вряд ли. После таких инцидентов еще где-то неделю отхожу, — говорит Джессика. — Понимаю, что дети повторяют такие слова за героями фильмов, но люди постарше не должны позволять себе подобного. В Минске я всегда хожу по городу в наушниках, чтобы не слышать всякого бреда. Вообще, не понимаю, зачем, описывая меня, называть цвет кожи. Если человек хочет подчеркнуть мое происхождение, пусть скажет «африканка» или «нигерийка».





За период студенчества Джессика так и не обзавелась в Минске близкими друзьями. Говорит, это не только из-за окружающих, но в том числе и из-за особенностей ее характера.

— Я привыкла, что люди приходят в мою жизнь и уходят. В итоге остается только семья. В Беларуси у меня есть приятели, но людей, которых смело можно назвать друзьями, скорее нет. Свободное время в основном провожу наедине с собой: сижу дома, читаю книги (за лето успела прочесть 12 больших романов), смотрю фильмы и думаю, очень много думаю.

«В Минске модели получают очень и очень мало. Гонорара хватает на два похода в кафе»

С недавних пор список хобби 21-летней африканки пополнился еще и моделингом.

— В Минске на меня вышла фотограф и кастинг-директор, которая предложила сделать студийную съемку. После той фотосессии появились новые предложения, а я не знала, как реагировать и очень стеснялась. Внутри происходила борьба: почему они приглашают на съемки именно меня — потому что я из Африки и им это кажется прикольным или потому что я реально выгляжу как модель. Спустя время решила расслабиться и «поиграть» в модель. При этом никогда не хотела превращать моделинг в дело всей жизни, — подчеркивает Джесс. — Хочется, чтобы меня узнавали не благодаря внешности, а благодаря знаниям и тому, что у меня в голове.

Первые съемки нигерийки проходили на условиях TFP (вместо гонорара фотограф предоставлял модели определенное количество фотографий с сессии и ограниченную лицензию на использование этих снимков в обмен на подписание релиза модели. — Прим. TUT.BY).





— Позже я подумала: почему бы не выполнять эту работу за деньги? Когда почувствовала себя уверенно в модельной сфере, начала выдвигать свои условия и спрашивать про гонорар. Если люди отказывались платить, говорила «пока». У меня логика такая: если я трачу время на съемки, а не написание текстов, то могу получать за это прибыль. Моделинг для меня — это труд, а не просто любимое дело. Например, в обычной жизни я не использую макияж, а на съемках приходится краситься и тратить на это много времени.

Конечно, даже когда я получаю гонорары, они небольшие. Слышала, что в Германии у моделей почасовая оплата. Причем учитывается даже время, затраченное на дорогу. Мне говорили, что там модель может получить 400 евро за три часа. В Беларуси нам платят очень и очень мало. Гонораров хватает на два похода в кафе.

«Здесь почти все девушки худые. Из-за этого начала считать себя толстой»

Джессика успела попробовать себя в роли подиумной модели на Belarus Fashion Week, сняться в нескольких коммерческих роликах и даже в музыкальном клипе артиста брэнда Gazgolder. Иногда опыт получался классным, иногда — странным.

— Как-то меня пригласили сняться в ролике World of Tanks. Съемки продолжались с 11 вечера до пяти утра. А на итоговом видео, которое появилось в YouTube, все эпизоды с моим участием вырезали, — смеется Джесс. — Впрочем, главное, что за работу заплатили.

Самый высокий гонорар был, наверное, за съемки в клипе LUCAVEROS «Мясо и кости». Там сцены с моим участием оставили. А гонорара со съемок хватило, чтобы безбедно жить неделю-две, — улыбается модель.

Источник видео:

Джессика отмечает: с тех пор, как в ее графике появились модельные съемки, требования к себе и собственной фигуре стали намного строже.

— Когда меня начали называть моделью, стала задумываться о том, что я недостаточно идеальна. В Беларуси меня окружают худые девушки, здесь они почти все такие. И это вселило мне мысль, что я толстая. Хотя в Нигерии я считаюсь очень стройной. Чтобы сбросить вес, я даже отказывалась от еды, доходило до обмороков. Но сейчас учусь принимать свое тело и стараюсь питаться правильно.

Главный принцип, которого сейчас придерживается 21-летняя Джессика, — не переедать.





— Бывает, человек ест не потому что голоден, а потому что ему скучно. Вот этих ситуаций лучше не допускать. В остальном я не привередлива в еде: выбираю легкие и полезные продукты и легко адаптируюсь к новой кухне. Например, в Беларуси у меня нет возможности готовить нигерийские блюда. Так что пытаюсь импровизировать. Допустим, беру гречневую кашу (кстати, впервые попробовала ее именно здесь!) и готовлю не по классике со сливочным маслом и солью, а с томатным соусом и овощами. Уже привыкла завтракать творогом, хотя поначалу это был для меня непонятный продукт.

— Из африканской еды больше всего скучаю, наверное, по плантану . Такой овощной банан, знаете? — уточняет Джессика. — Его едят не сырым, а отваривают, жарят или готовят на гриле и подают со специями, томатным соусом и рыбой. Это, кстати, разновидность нашей уличной еды, которую можно найти на любом углу.

«Чтобы справиться с депрессией, записалась на йогу»

За подтянутую форму модели сейчас отвечает йога. Именно ее африканка выбрала для себя в качестве физической нагрузки и ментальной перезагрузки.





— Прошлым летом у меня началась жесткая депрессия, две недели не выходила из дома. Пробовала работать с психологом, но после первого же сеанса струсила. Тогда знакомый предложил сходить на йогу. Я купила абонемент в Yoga Place. Преподаватели очень хорошо меня встретили, объясняли, как новичку, что к чему. Параллельно я медитировала дома, чтобы избавиться от тараканов в голове. Главное в йоге — не ждать сиюминутного результата. Мне до сих пор бывает сложно выйти на улицу и чувствовать себя расслабленно. И дело не только в окружающих, но и во мне. Возможно, кто-то смотрит на меня и думает «какая она красивая». А я в это время рисую в воображении совсем другую картину. Но благодаря йоге и работе над собой постепенно обретаю баланс.

По словам Джесс, йога делает ее выносливее и в физическом плане.

— У меня пропала одышка. Сейчас могу быстро подбежать за автобусом и чувствую себя при этом бодро и круто. А еще без проблем делаю 15 отжиманий, хотя до начала занятий йогой не способна была даже на одно.





В июне Джессика Обанор планирует защитить диплом журналиста в БГУ, а после — вернуться на родину в Нигерию.

— Я соскучилась по дому, поэтому первым делом полечу туда. А в будущем есть мысли продолжить обучение в Европе. Возможно, поступлю на creative writing, чтобы и дальше развиваться в писательстве. Насколько я слышала, белорусское образование вряд ли поможет мне в Европе. Зато за пять лет в Минске я поняла, над чем должна работать. Буду продолжать искать свой путь.