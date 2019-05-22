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Приумножая красоту родной земли

23.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Приумножая красоту родной земли

Малая родина — это мир, где уютно и тепло. Каждый человек имеет такое место. Люди стараются сохранить и украсить милый и родной душе уголок.

Год малой родины — хороший повод, чтобы внести вклад в благоустройство своего населенного пункта и приобщить к этому земляков. Сотрудники и работники Вороновского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь весной посадили аллею. На территории отдела охраны было высажено 30 молодых деревьев.

Приумножая красоту родной земли

— Через несколько лет они вырастут и будут радовать глаз. Делаем это не только для себя, но и для детей, внуков, — прокомментировала милиционер роты милиции Наталья Мелько.

Приумножая красоту родной земли

 

А.А. Станкевич, начальник Вороновского отдела охраны.

 

 
 
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Малая родина — это мир, где уютно и тепло. Каждый человек имеет такое место. Люди стараются сохранить и украсить милый и родной душе уголок. Год малой родины —...
 
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