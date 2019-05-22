ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси запущена интерактивная карта «Безопасный дом»

23.05.2019 18:07 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси запущена интерактивная карта «Безопасный дом»
АиФ

В ходе реализации инициативы «Дети в безопасности» для родителей была разработана специальная карта «Безопасный дом». Теперь молодые папы и мамы, а также беременные женщины могут пройти комнату за комнатой и посмотреть, какие потенциально опасные зоны для малыша есть у них дома, и узнать, как их обезопасить. И по каждому изученному пространству подготовлен простой и эффективный game-тест, что позволит легко и быстро запомнить потенциально рискованные места. Аналогов сервису в нашей стране нет.

В Беларуси запущена интерактивная карта «Безопасный дом» Что такое квантовый телефон?

Современная жизнь поощряет нас жить в многоэтажных домах, иметь все больше гаджетов, окружать себя все большим количеством вещей, потому что это позволяет увеличивать уровень комфорта. Одновременно нашим детям приходится узнавать мир посредствам изучения все большего числа предметов, расти в квартирах на втором и выше этажах, гулять на улице, где огромный поток велосипедистов, скейтбордистов, мотоциклов и автомобилей. При этом взрослые перегружены информационными потоками. В результате, травматизм в быту среди детей до трех лет держится на высоком уровне. А ведь 60% таких случаев можно избежать!

Достаточно, во время беременности или имея ребенка в возрасте 0-3 лет, зайти на карту «Безопасный дом» и за 20-30 минут понять, что нужно сделать, чтобы предупредить удары, ушибы, падения, отравления, ожоги в домашних условиях. В 3D формате, двигая мышкой, можно просмотреть все уголки в коридоре, гостиной, детской, спальне, на кухне, в ванной комнате и во дворе и, нажав на предупреждающие значки в каждой из перечисленных локаций, прочитать краткую инструкцию с мерами предосторожности и способами решения проблемы, если она возникла.

А после, по желанию, за 15-25 минут пройти тест на проверку усвоения полученных знаний. Либо в обратном порядке. Так будет сразу видно, какие пробелы нужно восполнить. Как показала практика работы в ходе инициативы «Дети в безопасности», сколько бы у родителей уже не было детей, всегда есть новое, о чем даже и не слышали, ибо мир развивается слишком стремительно.

При нашем темпе жизни такой формат подачи и изучения материала по правилам создания неопасного пространства дома для маленьких деток дает возможность в максимально короткий срок узнать всю необходимую информацию. Учитывая, что средства безопасности несложно приобрести во многих детских интернет магазинах, то вопрос предупреждения травматизма ребенка в квартире решается за день. Главное помнить, что ответственность за детей в руках их отцов и матерей.

Протестируйте карту сами и проверьте себя, ведь практически каждый из нас станет или уже является родителем.

Интерактивная 3D карта «Безопасный дом» создана в рамках инициативы «Дети в безопасности», которая реализуется по проекту «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«В общаге соседки обсуждали, как я ем, одеваюсь и сплю». Африканская модель - о жизни в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика