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Городской сад пополнился новым артефактом. Чего-то не хватает. Может аллеи Героям Бреста?
23.05.2019 19:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня мы прогулялись по старому Городскому саду, который на Машерова, и убедились, что работы тут продолжаются (они должны в основной своей массе завершиться
Уже в достаточном количестве установлены скамейки - и на них с удовольствием отдыхают люди.
Вообще пройтись там приятно - птички поют, зелень, даже не верится, что совсем рядом город с его спешкой и суетой. Отличная зона отдыха получается! В будущем появится проход на месте бывшего порта и это место соединится с Набережной.
Особая "фишка", которая появилась буквально на днях - это скамейка от Брестводоканала в стиле водопроводных труб, тут же под ногами люки польского периода, ещё дверь необычная, ну и подготавливается информационный стенд, на котором можно будет узнать, что это за башня и какова её история (кстати, мы тоже готовим материал на эту тему). Ещё пока не всё готово, работы продолжаются.
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Сегодня мы прогулялись по старому Городскому саду, который на Машерова, и убедились, что работы тут продолжаются (они должны в основной своей массе завершиться к...
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