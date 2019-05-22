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Городской сад пополнился новым артефактом. Чего-то не хватает. Может аллеи Героям Бреста?

23.05.2019 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня мы прогулялись по старому Городскому саду, который на Машерова, и убедились, что работы тут продолжаются (они должны в основной своей массе завершиться к Дню Пограничника, 28 мая).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66457.php

Городской сад пополнился новым артефактом. Чего-то не хватает. Может аллеи Героям Бреста?

Уже в достаточном количестве установлены скамейки - и на них с удовольствием отдыхают люди.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66457.php

Городской сад пополнился новым артефактом. Чего-то не хватает. Может аллеи Героям Бреста?

Вообще пройтись там приятно - птички поют, зелень, даже не верится, что совсем рядом город с его спешкой и суетой. Отличная зона отдыха получается! В будущем появится проход на месте бывшего порта и это место соединится с Набережной.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66457.php

Городской сад пополнился новым артефактом. Чего-то не хватает. Может аллеи Героям Бреста?

Особая "фишка", которая появилась буквально на днях - это скамейка от Брестводоканала в стиле водопроводных труб, тут же под ногами люки польского периода, ещё дверь необычная, ну и подготавливается информационный стенд, на котором можно будет узнать, что это за башня и какова её история (кстати, мы тоже готовим материал на эту тему). Ещё пока не всё готово, работы продолжаются.

 
 
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  Сегодня мы прогулялись по старому Городскому саду, который на Машерова, и убедились, что работы тут продолжаются (они должны в основной своей массе завершиться к...
 
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