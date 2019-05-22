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Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира по версии Forbes

23.05.2019 18:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корпорация Apple возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов по версии Forbes — выручка составила 266 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.


В тройку лидеров также попали Google (выручка — $ 136 млрд) и Microsoft ($ 110 млрд).

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов составляет $ 2,33 трлн, что на 8% больше, чем в прошлом году. Быстрее всего дорожают IT-бренды, в частности, Amazon, чья стоимость выросла на 37% — до $ 97 млрд.

Рост также показали Netflix (+34%), Google (+27%) и Adobe (+27%). А вот стоимость бренда H&M упала на 12% — до $ 11,5 млрд. В издании напомнили, что шведская розничная сеть в прошлом году столкнулась с трудностями и была вынуждена снизить цены на одежду, чтобы избавиться от лишних запасов.

Американским компаниям принадлежат 56 брендов в рейтинге топ-100. За ними следует Германия (11 брендов), Франция (7) и Япония (6).

Amazon занимает 4-е место рейтинга самых дорогих мировых брендов. За ним следует Facebook, Coca-Cola, Samsung, Disney, Toyota и McDonald’s.

 
 
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