Глава администрации президента извинилась перед цыганской диаспорой в Могилеве

Источник материала: Интерфакс

Глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению президента страны в четверг в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры.

"Поводом для разговора стали жалобы, озвученные в средствах массовой информации, на нарушения в ходе проверочных мероприятий по факту гибели инспектора ДПС Евгения Потаповича", - сказано в сообщении госагентства БелТА .

"Обращавшихся президент услышал, направив своего представителя для обстоятельного разговора. Наталья Кочанова за произошедшую ситуацию представителям местной диаспоры принесла извинения, если действительно во время расследования обстоятельств дела имели место факты некорректных действий", - сказано в публикации.

"Также глава Администрации акцентировала внимание, что по всем жалобам и обращениям будут проведены разбирательства, и особо отметила, что межэтнический мир и согласие в нашей стране являются безусловным приоритетом", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в четверг утором министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич назвал обоснованным массовые задержания цыган в Могилеве в связи с гибелью сотрудника ГАИ.

"Я оцениваю действия своих подчиненных в этой части (массовые задержания цыган - ИФ) абсолютно обоснованными и отвечающими тем обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления", - заявил Шуневич журналистам. Он подчеркнул, что к задержаниям цыган "были основания и поводы".

"Мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученной на то время информации, источником которой была сама жертва. Поэтому каких-то сомнений на тот момент в достоверности этих данных у нас не было", - продолжил министр.

Шуневич отметил, что оценку законности действий милиции даст прокуратура. "Если будут установлены нарушения, мы все, в том числе министр, ответим по закону за эти нарушения", - добавил глава МВД.

При этом он заявил, что ведомство не намерено извиняться перед цыганами за задержания. "У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган", - сказал он.

Как сообщалось, сотрудник ГАИ был обнаружен мертвым в Могилевском районе 16 мая. По информации ряда белорусских Telegram-каналов, милиционер был похищен неизвестными лицами цыганской или кавказской национальности на "Волге" с российскими регистрационными знаками. После этого в ряде СМИ появилась информации о массовых задержаниях цыган в Могилеве.

Позднее председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.

В минувший понедельник Следственный комитет заявил, что основная версия смерти сотрудника ГАИ в Могилевской области - суицид.