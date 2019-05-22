Несовершеннолетние аферисты пытались бесплатно поесть в бистро, подбросив в тарелки с едой волосы

Источник материала: Интерфакс

В столичном кафе быстрого питания задержана пара несовершеннолетних – парень и девушка, которые пытались бесплатно поесть, рассказали в управлении информации и общественных связей МВД.

"Охранник заметил неладное в посетителях бистро и вызвал милицию. Подростки конфликтовали с администрацией заведения из-за волос, якобы обнаруженных в заказе. За "моральный" ущерб они требовали принести другую еду бесплатно, однако им отказали", - рассказали в УИОС.

По информации ведомства, после просмотра записей с камер видеонаблюдения ресторана было установлено, что "пострадавшие" сами подбросили свои же волосы в еду. Кроме того, охранник опознал жалобщиков: ранее они таким же образом провернули похожую аферу в другом ресторане общественного питания. Там им повезло больше – они получили заказ бесплатно вместо якобы испорченного.

Группа задержания Департамента охраны отработала прилегающую к ресторану территорию и в течение 10 минут схожие по приметам граждане были задержаны и доставлены в Центральное РУВД столицы. Проводится проверка, действиям задержанных дается правовая оценка.