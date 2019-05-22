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Новости экономики за 23.05.2019

23.05.2019 19:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему Госстандарт против российского мармелада? Когда белорусская сельхозтехника отправится работать в тепличные хозяйства Египта? Почему упали мировые цены на нефть и как крупнейшие авиаперевозчики сдерживают рост цен на перелеты? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

БЕЗ ЕДЫ, ЗАТО ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

Перевозчик Azur Air перестанет кормить пассажиров экономкласса на рейсах длительностью до пяти часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот шаг крупнейший чартерный перевозчик пошел из-за роста сборов и стоимости авиационного топлива.

Новости экономики за 23.05.2019

В свою очередь, Министерство финансов соседнего государства предложило авиакомпаниям вместо компенсаций из-за подорожавшего керосина сократить флот. 

Напомним, российские авиакомпании завершили 2018 год с общим убытком в 50 млрд рублей. Основной причиной этого стал рост стоимости керосина на 30 % за 2018 год.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ РЕЗКО РУХНУЛИ

Мировые цены на нефть резко рухнули. Так, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже опустилась до 70,5 доллара за баррель.

Новости экономики за 23.05.2019

Нервозность на рынке нефти специалисты объясняют ослаблением экономического подъема в Китае и ухудшением перспектив мировой экономики в целом.

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Госстандарт запретил ввоз российских мармеладок в Беларусь

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Новости Беларуси. Почему Госстандарт против российского мармелада? Когда белорусская сельхозтехника отправится работать в тепличные хозяйства Египта? Почему...
 
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