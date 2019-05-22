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Беларусь поставит в Египет очередную партию тракторов для работы в теплицах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь расширит участие в национальной программе по созданию парниковых комплексов в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в тепличных хозяйствах и на производственной линии по сортировке и упаковке овощей уже работают тракторы BELARUS производства Минского тракторного завода.
Наша страна готова в ближайшее время предоставить технологии строительства теплиц, продолжить поставки сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Рассматривается также возможность экспорта продукции египетских парниковых хозяйств в Беларусь.
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Новости Беларуси. Беларусь расширит участие в национальной программе по созданию парниковых комплексов в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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