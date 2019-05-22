Беларусь поставит в Египет очередную партию тракторов для работы в теплицах

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь расширит участие в национальной программе по созданию парниковых комплексов в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в тепличных хозяйствах и на производственной линии по сортировке и упаковке овощей уже работают тракторы BELARUS производства Минского тракторного завода.





Наша страна готова в ближайшее время предоставить технологии строительства теплиц, продолжить поставки сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Рассматривается также возможность экспорта продукции египетских парниковых хозяйств в Беларусь.