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Анфимов считает возможным запустить в Беларуси за год крупные производства пеллет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил активнее заняться строительством предприятий по переработке некачественной древесины в топливные пеллеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведь более 2 тысяч котелен по всей стране работают именно на этом материале. Уже после встречи у Президента, Леонид Анфимов рассказал журналистам, что подобные производства есть, однако их мощностей не хватает. К маю 2020 года вопрос будет решен.
Леонид Анфимов, председатель комитета Государственного контроля Беларуси
У нас есть производства, но я бы их больше назвал не производственными, промышленными, а кустарными. Если бы может быть в 70 % этих дерево-перерабатывающих производств были поставлены маленькие производства по выпуску пеллет, мы бы сняли эту проблему с излишками технологической и дровяной древесины.
Сегодня в стране остается около 3 миллионов кубометров не переработанной древесины. Случилось это в силу объективных обстоятельств, прежде всего, ситуации на рынке. По итогам встречи во Дворце Независимости, часть невостребованного сырья решено экспортировать. Речь идет о 9 сотнях кубометров леса.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил активнее заняться строительством предприятий по переработке некачественной древесины в топливные...
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