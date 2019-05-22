Лайфхак: как сделать детский органайзер для машины

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Готовимся к сезону автомобильных путешествий! Органайзер в машину – незаменимая вещь для детей и взрослых. Эта удобная штука крепится на сиденье. В итоге в машине порядок, у ребенка все под рукой, а у вас – все под контролем. В органайзере компактно разместятся планшет, бутылки, еда, салфетки, игрушки, книги. Сшить такой аксессуар можно самостоятельно, это совсем не сложно. Пошаговая инструкция – в программе «Еще дешевле» телеканала «МИР».