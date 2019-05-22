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Тесные связи Huawei с правительством КНР угрожают безопасности США - Помпео

23.05.2019 19:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

У китайской компании Huawei тесные связи с правительством КНР, поэтому деятельность Huawei представляет риск для "информационной системы" США, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Решение, согласно которому Huawei была включена в число компаний (деятельность которых ограничат), было принято, потому что... она тесно связана с Китаем и Коммунистической партией Китая. Эти контакты подвергают риску информационную систему США", - сказал Помпео в четверг в интервью телеканалу CNBC.

Госсекретарь отметил, что убеждал союзников Вашингтона также ввести ограничительные меры по отношению к Huawei.

"На протяжении последних двух месяцев я разговаривал с нашими партнерами по всему миру, объясняя им, почему они подвергают риску своих граждан, если они используют технологии этой компании в своих системах", - сказал Помпео.

Он повторил, что Huawei представляет "для США реальный риск".

"Вы видели, что президент (США Дональд) Трамп предпринял в отношении Китая. В течение слишком долгого времени президенты из обеих (Республиканской и Демократической) партий игнорировали проблемы, которые Китай представляет для американских рабочих, американских технологий и американской национальной безопасности. Президент дает решительный отпор по всем направлениям", - подчеркнул Помпео.

Трамп в прошлую среду подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

При этом в указе не названы конкретные страны или компании, но ранее администрация США запустила глобальную кампанию, чтобы удержать китайскую телекоммуникационную компанию Huawei от помощи союзникам США в разработке беспроводных инфраструктур следующего поколения.

Кроме того, в декабре прошлого года в Канаде задержали по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, но позднее ее отпустили под залог.

Также США, указав на угрозу национальной безопасности, приняли решение включить Huawei в число компаний, поставки которой американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Вслед за этим Google сообщила, что будет вынуждена лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой ОС Android.

Позднее стало известно, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.

Huawei является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов (использует в них операционную систему Android от Google), а также крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования.

 
 
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У китайской компании Huawei тесные связи с правительством КНР, поэтому деятельность Huawei представляет риск для "информационной системы" США, заявил госсекретарь США...
 
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