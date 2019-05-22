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Вилейка, Мядель и Молодечно примут XXVII фестиваль духовной музыки "Майский вальс"

23.05.2019 19:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

С 24 по 26 мая в Беларуси состоится XXVII фестиваль духовной музыки "Майский вальс", сообщили в Миноблисполкоме. Основные мероприятия развернутся в трех городах – Вилейке, Мяделе и Молодечно.

В праздничных мероприятиях примут участие духовые оркестры и коллективы Минской области, оркестры из Польши и Латвии, а также хореографические коллективы, ансамбли мажореток, вокальные ансамбли и отдельные солисты общей численностью около 800 участников.

Фестивальные мероприятия начнутся в пятницу, 24 мая в городах Вилейка и Молодечно. В парке Победы г.Молодечно в 19.00 состоятся концертные выступления гостей из Польши – Молодежного духового оркестра Лобезского Дома культуры, а также народного духового оркестра Молодечненского музыкального колледжа имени М.К.Огинского. В это же время в Вилейском Дворце культуры состоится выступление образцового эстрадного оркестра Копыльской ДШИ.

Вилейка, Мядель и Молодечно примут XXVII фестиваль духовной музыки "Майский вальс"
В субботу, 25 мая, основные фестивальные мероприятия пройдут в Вилейке. Во Дворце культуры пройдет конкурсная программа: с 11.00 до 13.00 будут состязаться в конкурсе образцовые оркестры, а с 14.00 до 15.00 состоится конкурс народных коллективов.

В рамках фестивальных мероприятий в амфитеатре г.Мядель в 12.00 пройдет концертное выступление народного духового оркестра Молодечненского музыкального колледжа имени М.К.Огинского.

В 12.00 концертную программу, посвященную 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко, представит в Костеле воздвижения Святого Христа (г.Вилейка) Молодежный духовой оркестр Лобезского Дома культуры.

В 19.00 на центральной площади в Вилейке состоится торжественное открытие фестиваля, в рамках которого пройдет награждение участников конкурса, а также состоятся концертные выступления Молодежного духового оркестра Лобезского Дома культуры, духового оркестра Латвийского университета, народного духового оркестра Молодечненского музыкального колледжа имени М.К.Огинского, заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного духового оркестра «Витины» Столбцовской ДШИ, образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В воскресенье, 26 мая в 13.30 по улицам города Вилейка пройдет марш-парад духовых оркестров. Праздничное действо продолжится в 14.00 на центральной площади города, где состоится выступление сводного духового оркестра, показательные выступления мажореток, гостей и лауреатов фестиваля.

В 15.30 состоится торжественное закрытие фестиваля.

 
 
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С 24 по 26 мая в Беларуси состоится XXVII фестиваль духовной музыки "Майский вальс", сообщили в Миноблисполкоме. Основные мероприятия развернутся в трех городах –...
 
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