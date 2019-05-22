|
Лукашенко поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с яркой победой Африканского национального конгресса на всеобщих выборах и переизбранием на должность президента Южно-Африканской Республики, сообщили в пресс-службе главы государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с яркой победой Африканского национального конгресса на всеобщих выборах и переизбранием на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)