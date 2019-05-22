Лукашенко выразил соболезнования верховному правителю Малайзии в связи со смертью его отца

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Верховному правителю Малайзии, султану штата Паханг Абдулле Риайятуддину Аль-Мустафе Биллаху в связи со смертью его отца Ахмада Шаха, бывшего руководителя страны, сообщили в пресс-службе главы государства.

"В связи с этой большой потерей от имени своих соотечественников и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки вам и вашей семье, а также всему малазийскому народу", - говорится в соболезновании.