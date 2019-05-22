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Лукашенко выразил соболезнования верховному правителю Малайзии в связи со смертью его отца
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Верховному правителю Малайзии, султану штата Паханг Абдулле Риайятуддину Аль-Мустафе Биллаху в связи со смертью его отца Ахмада Шаха, бывшего руководителя страны, сообщили в пресс-службе главы государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Верховному правителю Малайзии, султану штата Паханг Абдулле Риайятуддину Аль-Мустафе Биллаху в...
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