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"Транснефть": Беларусь одобрила план очистки нефтепровода
Источник материала: Партизан
Белорусская сторона одобрила предложенный российской "Транснефтью" план очистки нефтепровода "Дружба".
Reuters
Об этом сообщил 23 мая вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов, передает Reuters. По его словам, если реализация плана начнется 24 мая, то чистая российская нефть поступит в Польшу уже 9-10 июня.
"Коллегам [из Беларуси] этот план понравился, и они взяли буквально короткое время на его рассмотрение", — сказал топ-менеджер российской компании.
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Белорусская сторона одобрила предложенный российской "Транснефтью" план очистки нефтепровода "Дружба".
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