Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре

Источник материала: Вороновская газета





В областном кадетском училище собрались начальники управлений образования исполкомов, учредители оздоровительных лагерей, районные педиатры, главные государственные санитарные врачи, заведующие детскими поликлиниками. Накануне открытия детских лагерей они еще раз акцентировали внимание, как безопасно и эффективно организовать летнее оздоровление детей.





– Традиционно встречаемся накануне новой оздоровительной кампании в таком расширенном составе, что способствует качественной организации отдыха детей, — отметила первый заместитель начальника главного управления образования облисполкома Галина Курганская. – Проходит семинар в агрогородке Поречье Гродненского района, так как именно здесь сосредоточено максимальное количество всех видов лагерей. Гродненский регион имеет огромный опыт организации детского оздоровления.







На сегодняшний день база оздоровительных лагерей подготовлена практически на 92 процента. 1 июня открываются первые смены в 10 стационарных лагерях.





– В этом году мы внесли новое в организацию летнего оздоровления детей, – подчеркнула Галина Курганская. – Формировали объемы оздоровления на основании изучения запросов детей и их родителей. Была проведена большая информационная работа, записаны видеоролики, создана интерактивная карта. Все это позволило значительно увеличить объемы оздоровления. В этом году на Гродненщине в оздоровительных лагерях отдохнут 63 тысячи детей.







В работе семинара приняли участие заместитель председателя Гродненского райисполкома Лилия Шаматович, заместитель главного государственного санитарного врача области Александр Руфкин, начальник управления образования Гродненского райисполкома Татьяна Аксамит, главный врач поликлиники №6 Наталья Егорченко.





– Важно, чтобы все службы сработали как часы: и санитарно-эпидемиологическая, и МЧС, и милиция, – подчеркнул Александр Руфкин. – Безопасное лето для детей, в первую очередь, зависит от руководителей оздоровительных лагерей и команды, с которой они будут работать, это и воспитатели, и повара, и медицинские работники. Разработан алгоритм действий, осталось только внедрить его и проконтролировать исполнение. Если появятся вопросы, наши специалисты всегда готовы помочь. Серьезное внимание должно быть уделено организации питания. Состояние лагерей нашей области с точки зрения санитарно-эпидеми-ологической службы одно из лучших среди других областей, и это надо поддерживать.







Лилия Шаматович подчеркнула, что подготовка лагерей, в частности «Сузорье», началась сразу же после закрытия сезона в прошлом году. Руководители предприятий района всегда охотно оказывают лагерям спонсорскую помощь.

Татьяна Аксамит добавила, что охват летним оздоровлением в Гродненском районе составляет 65 процентов. Присутствует серьезный подход к подбору кадров. Уже в сентябре назначаются директора лагерей, с осени подбираются медицинские работники, организовывается их обучение.





В кадетском училище нынешним летом откроется два лагеря. Вначале – 9-дневный для 40 юных кадетов, успешно сдавших вступительные экзамены в кадетское училище. Затем 120 одаренных ребят со всей области примет лагерь «Наука».





Как организована работа различных лагерей, участникам семинара продемонстрировали в Поречской средней школе. Палаточный передвижной лагерь районного центра творчества детей и молодежи, оборонно-патриотический Ратичской средней школы «Юный пограничник», спортивный «Мы выбираем здоровье», лагерь труда и отдыха Индурской средней школы «Лесовод» во взаимодействии с местным лесничеством – в каждом свои подходы, а собираются увлеченные определенным направлением деятельности ребята.

В пришкольном лагере средней школы №1 Скиделя «Территория новых знаний» даже малыши увлеченно занимаются робототехникой, и в этом им помогают сотрудники Парка высоких технологий. А в Озерской школе располагается 9-дневный круглосуточный лагерь «Живописная школа».









На базе Поречской государственной санаторной школы-интерната Гродненского района более 30 лет летом работает областной лагерь «Наука». Также в школе будет организован лагерь в живописной местности «Лесная сказка», а в августе – школа молодого педагога. Что примечательно, и летом здесь используется имеющаяся лечебно-реабилитационная база, активно применяется фитотерапия.





Участники семинара побывали также в оздоровительном лагере «Сузорье», который на протяжении ряда лет занимает лидирующие позиции в республике по организации оздоровления детей. Директор Андрей Мацкевич обратил внимание на создание безопасных условий. Установлена современная система видеонаблюдения, территория лагеря огорожена, а в этом году забором отделена и хозяйственная зона. Создана собственная служба охраны. Также в лагере дежурит ОМОН, при этом сотрудники проводят еще и серьезную профориентационную работу. В этом году здесь выделен этаж для медицинского блока, где есть процедурный и массажный кабинеты, комната психолого-педагогического сопровождения. Организован круглосуточный медицинский пост, что позволяет обеспечить медицинскую помощь в любое время суток. Пять лет назад ноу-хау оздоровительного учреждения стало введение запрета на использование мобильных телефонов. Теперь дети и не вспоминают о своих телефонах, если надо, могут позвонить родителям с телефона воспитателя. Созданы условия для отдыха детей-инвалидов, в том числе и колясочников. Есть современная спортивная база. Традиционно вторая смена имеет спортивный профиль.







Новые подходы в организации питания также продемонстрировали в лагере «Сузорье». С этого сезона здесь внедряется предварительный заказ ужина для старших детей. Различные комплексы будут поданы в белой или зеленой посуде в зависимости от выбора детей.

С 2016 года отдыхающие в «Сузорье» дети получают комплекс оздоровительных процедур в санатории «Поречье». Побывав в этой здравнице, участники семинара узнали, что в этом году родителям будет предложено, кроме оздоровительных процедур, которые входят в стоимость путевки, выбрать и комплекс лечебных процедур, которое их дети смогут получить на базе санатория.





Ирина АНИКЕВИЧ

Фото: Михаил ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/