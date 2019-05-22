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Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре

23.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре

В областном кадетском училище собрались начальники управлений образования исполкомов, учредители оздоровительных лагерей, районные педиатры, главные государственные санитарные врачи, заведующие детскими поликлиниками. Накануне открытия детских лагерей они еще раз акцентировали внимание, как безопасно и эффективно организовать летнее оздоровление детей. 
 
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
 
– Традиционно встречаемся накануне новой оздоровительной кампании в таком расширенном составе, что способствует качественной организации отдыха детей, — отметила первый заместитель начальника главного управления образования облисполкома Галина Курганская. – Проходит семинар в агрогородке Поречье Гродненского района, так как именно здесь сосредоточено максимальное количество всех видов лагерей. Гродненский регион имеет огромный опыт организации детского оздоровления. 
 
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
 
На сегодняшний день база оздоровительных лагерей подготовлена практически на 92 процента. 1 июня открываются первые смены в 10 стационарных лагерях.
 
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
 
– В этом году мы внесли новое в организацию летнего оздоровления детей, – подчеркнула Галина Курганская. – Формировали объемы оздоровления на основании изучения запросов детей и их родителей. Была проведена большая информационная работа, записаны видеоролики, создана интерактивная карта. Все это позволило значительно увеличить объемы оздоровления. В этом году на Гродненщине в оздоровительных лагерях отдохнут  63 тысячи детей. 
 
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
 
В работе семинара приняли участие заместитель председателя Гродненского райисполкома Лилия Шаматович, заместитель главного государственного санитарного врача  области Александр Руфкин, начальник  управления образования Гродненского райисполкома Татьяна Аксамит, главный врач поликлиники №6 Наталья Егорченко. 
 
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
 
 Важно, чтобы все службы сработали как часы: и санитарно-эпидемиологическая, и МЧС, и милиция, – подчеркнул Александр Руфкин. – Безопасное лето для детей, в первую очередь, зависит от руководителей оздоровительных лагерей и команды, с которой они будут работать, это и воспитатели, и повара, и медицинские работники. Разработан алгоритм действий, осталось только внедрить его и проконтролировать исполнение. Если появятся вопросы, наши специалисты всегда готовы помочь. Серьезное внимание должно быть уделено организации питания. Состояние лагерей нашей области с точки  зрения санитарно-эпидеми-ологической службы  одно из лучших среди других областей, и это надо поддерживать.  
 
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
 
Лилия Шаматович подчеркнула, что  подготовка лагерей, в частности «Сузорье», началась сразу же  после закрытия сезона в прошлом году. Руководители предприятий района всегда охотно оказывают лагерям спонсорскую помощь. 

 

Татьяна Аксамит добавила, что охват летним оздоровлением в Гродненском районе составляет 65 процентов. Присутствует серьезный подход к подбору кадров. Уже в сентябре назначаются директора лагерей, с осени подбираются медицинские работники, организовывается их обучение. 
 
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
 
В кадетском училище нынешним летом откроется два лагеря. Вначале – 9-дневный для 40 юных кадетов, успешно сдавших вступительные экзамены в кадетское училище. Затем 120 одаренных ребят со всей области примет лагерь «Наука».
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
 

Как организована работа различных лагерей, участникам семинара продемонстрировали в Поречской средней школе. Палаточный передвижной лагерь районного центра творчества детей и молодежи,  оборонно-патриотический Ратичской средней школы «Юный пограничник», спортивный «Мы выбираем здоровье», лагерь труда и отдыха Индурской средней школы «Лесовод» во взаимодействии с местным лесничеством  – в каждом свои подходы, а собираются увлеченные определенным направлением деятельности ребята. 

В пришкольном лагере средней школы №1 Скиделя «Территория новых знаний» даже малыши увлеченно занимаются робототехникой, и в этом им помогают сотрудники Парка высоких технологий. А в Озерской школе располагается  9-дневный круглосуточный лагерь «Живописная школа». 
 
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
 
На базе Поречской государственной санаторной школы-интерната Гродненского района более 30 лет летом работает областной лагерь «Наука». Также в школе будет организован лагерь в живописной местности «Лесная сказка», а в августе – школа молодого педагога. Что примечательно,  и летом здесь используется имеющаяся лечебно-реабилитационная база, активно применяется фитотерапия. 

 

Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
 
 
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
 
Новые подходы в организации питания также продемонстрировали в лагере «Сузорье». С этого сезона здесь внедряется предварительный заказ ужина для старших детей. Различные комплексы будут поданы в белой или зеленой посуде в зависимости от выбора детей.
 
С 2016 года отдыхающие в «Сузорье» дети получают комплекс оздоровительных процедур в санатории «Поречье». Побывав в этой здравнице, участники семинара узнали, что в этом году родителям будет предложено, кроме оздоровительных процедур, которые входят в стоимость путевки, выбрать и комплекс лечебных процедур, которое их дети смогут получить на базе санатория.
 
Безопасное здоровое лето. Опыт реализации летних оздоровительных проектов для детей обсудили на областном семинаре
Ирина АНИКЕВИЧ
Фото: Михаил ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/
 
 
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В областном кадетском училище собрались начальники управлений образования исполкомов, учредители оздоровительных лагерей, районные педиатры, главные...
 
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