Участники XIV Белорусского международного медиафорума о будущем СМИ, цифровой эпохе и журналистике

Источник материала: Вороновская газета





Медиа должны говорить с потребителями информации новым языком — Алексей Волин

С современными потребителями информации медиа должны разговаривать новым языком. Такое мнение высказал сегодня на полях XIV Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.





«Немаловажный вопрос, который есть в повестке дня форума и тоже крайне важен для нас: что делать современным органам власти на всех уровнях, пресс-службам в современных условиях? Мы видим, что традиционные способы взаимодействия с медиа, которые существовали еще 20-30 лет назад, уже себя не оправдывают. Сегодня нужны новые подходы, появляются новые возможности. Даже появляется необходимость нового языка, с которым мы должны говорить с потребителями. Пользователь «Твиттера» не воспримет пресс-релиз, написанный на трех страницах казенным языком. Для него нужна другая форма взаимодействия», — отметил замминистра.





Он считает, что у российского и белорусского медиарынка общие вопросы и проблемы. Жители Беларуси имеют возможность знакомиться с российскими СМИ, а жители России — с тем, что пишут белорусские медиа. Это происходит за счет новых технологий, цифровизации, свободного распространения информации. «У нас с белорусскими коллегами есть много общих проблем и вопросов, которые связаны в том числе с региональными, районными изданиями. Например, в каком направлении развиваться районкам, где их ниша, как им обеспечить больше экономических возможностей и способностей к выживанию? — сказал Алексей Волин. — Как традиционные СМИ отвечают на вызов новых медиа? И есть ли этот вызов, или это одна из форм в том числе современного существования традиционных средств массовой информации? Обо всем этом мы будем говорить: посмотрим, что в Беларуси, поделимся своим российским опытом».





Сегодня в Бресте открылся XIV Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества». В мероприятии участвуют более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран. Одна из доминант форума — обсуждение роли СМИ в развитии межгосударственных отношений, укреплении общегуманитарных ценностей, содействии взаимопониманию между странами и народами.





Организаторами Белорусского международного медиафорума выступают Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств — участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Белорусского союза журналистов.

Запрос на достоверную информацию сегодня очень высок — Дмитрий Жук

Запрос на достоверную информацию сегодня очень высок. Такое мнение высказал на пленарном заседании XIV Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества» директор — главный редактор Издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук.





«Сегодня запрос на достоверную информацию очень высок. Другое дело, что мы живем в эпоху, когда способы доставки информации до потребителей — читателей, телезрителей, радиослушателей — развиваются с такой скоростью, что мы даже не можем предположить, какими они будут в следующем году. Вхождение на медиарынок стало очень простым. Любой человек, положив на ладонь устройство, становится почти журналистом», — сказал Дмитрий Жук.

Но главное, что отличает настоящего журналиста, — это ответственность за слово. Кроме того, существует такое понятие, как редакционная политика. «Это как раз инструмент формирования доверия изданию, который важен для потребителя. Потому что хайпануть, сорвать рейтинг можно. Это можно сделать два раза, десять раз. Но постоянно, если ты не полезен человеку, аудиторию ты не удержишь», — убежден главный редактор.

Он привел в пример газету «Знамя юности» Издательского дома «Беларусь сегодня». Ее подписной тираж за последние два года вырос практически вдвое. На сегодня эта цифра приближается к 50 тыс. «Почему молодые люди, которые, казалось бы, должны быть по ту сторону мобильных устройств, читают газету? Мы спрашивали и в основном получали ответ: это хорошая привычка. Люди привыкают получать достоверную, надежную информацию в той форме, которая удобна для них. Действительно, газета сегодня не сообщает новости — они уже давно идут из интернета, телевидения. Газета помогает сориентироваться, осмыслить и подсказать человеку какие-то пути решения его проблем. Если мы сможем войти в каждый дом, в каждую семью и стать полезной привычкой, мы и обеспечим ту социальную защиту наших граждан. А для этого, мне кажется, нужно соблюдать две простые вещи: не врать прежде всего самому себе и учитывать интересы, уважать читателя», — резюмировал Дмитрий Жук.

СМИ должны писать интересно о важном — директор «Арменпресс»

Государственные средства массовой информации должны писать интересно о важных событиях. Такое мнение высказал директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян на пленарном заседании XIV Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества».





«Мы много говорим о коммерциализации медиаресурсов. Они стараются писать о том, что интересно инвестору, общественной, политической или международной силе, которая вложилась в это предприятие. В этом смысле для государственных информационных ресурсов открывается очень хорошая ниша: мы должны писать интересно о том, что важно. Наша функция — сделать так, чтобы граждане, которые живут в наших странах, сделали осознанный выбор, чтобы они знали, куда движется государство, общество, чтобы они чувствовали себя защищенными», — считает Арам Ананян.



Директор «Арменпресс» добавил, что залогом востребованности СМИ является подача правдивой информации. «Главный постулат современной журналистики — не врать. В первую очередь это огромная ответственность для государственного средства массовой информации, только так мы можем стать востребованными», — сказал он.

В Белорусском международном медиафоруме участвуют более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран. По словам заместителя главного редактора отдела новостей телерадиокомпании Сербии Бояна Бркича, такие площадки дают возможность из первых уст узнать новое о Беларуси, познакомиться с коллегами из других стран, обменяться взглядами, опытом, обсудить актуальные темы.

«Я уже третий раз участвую в форуме, на каждом из них — интересные дискуссии. В этом году особое внимание уделяется роли средств массовой информации в сохранении памяти о событиях Второй мировой войны. По моему мнению, и мнению большинства моих соотечественников в Сербии, — это очень важная тема, поскольку в последние несколько лет мы видим попытки пересмотра исторических фактов. Теряется грань между добром и злом, жертвами и агрессором. Такого рода попытки опасны, поскольку открывают простор для возрождения идеологии, которая привела к большой трагедии. Уверен, что только система образования и СМИ могут противостоять таким попыткам. Нужно учить молодых людей, чтобы они знали события прошлого и не повторили их», — подчеркнул замредактора.

Во время Белорусского медиафорума состоятся дискуссии о медиапространстве и информационной безопасности, влиянии социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения, обсудят современные тренды интернет-журналистики и ее роль в решении социально-политических проблем регионов.

Роль традиционных СМИ в защите общества от фейковых новостей возрастает — Павел Легкий

Роль традиционных средств массовой информации в защите общества от фейковых новостей за последние годы существенно выросла. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра информации Павел Легкий на полях XIV Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества».

«Социальная защита общества — это не просто оказание некой материальной поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, информирование о том, как эта помощь работает. Под социальной защитой общества с точки зрения работы журналиста мы подразумеваем защиту от фейк-ньюс, информационного мусора, недостоверной, некачественной информации. В этом смысле роль журналистики, традиционных средств массовой информации за последние годы, на мой взгляд, очень выросла», — отметил первый замминистра.





Объемы информации, количество информационных каналов стремительно увеличиваются. Функции, которые раньше были исключительно прерогативой профессиональных журналистов, сейчас готов на себя взять любой. «К сожалению, помимо новых возможностей, появляются новые угрозы. Количество информационного мусора резко возросло», — подчеркнул Павел Легкий. По его словам, задача защитить общество от фейковых новостей сегодня суперактуальна.

Существуют два пути защиты населения от некачественной информации — на уровне нормативно-правовой базы и качественного роста профессиональных СМИ. «Только запретами решить такую проблему невозможно. Надо активно укреплять средства массовой информации — электронные, печатные, повышать к ним доверие людей. Очень важно, чтобы эти СМИ использовали максимально возможные каналы донесения качественной, правдивой информации — площадки социальных медиа, мультимедийные форматы работы», — сказал первый замминистра информации.

СМИ должны подталкивать общество задумываться о вызовах будущего — эксперт

Средства массовой информации должны подталкивать общество задумываться о вызовах будущего. Такое мнение высказал сегодня политолог из Молдовы, руководитель интернет-портала Виталий Андриевский во время панельной дискуссии XIV Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества».

«Роль медиа — создавать контент, который бы содействовал развитию страны, региона, поднимать волнующие общество проблемы. Иногда стоит продвигать те идеи, которые сегодня, может быть, кажутся и ненужными, но они будут востребованы завтра. Например, через какое-то время многие профессии исчезнут в силу того, что мир развивается. Задача медиа, журналистов — поднимать эту тему, чтобы перевернуть общественное мнение. Кроме того, очень важно поднимать тему здоровья нации, во многих странах, в том числе в Молдове, эта задача не решается. Думаю, самое важное, чтобы СМИ шли хотя бы на шаг впереди общества», — подчеркнул Виталий Андриевский.

Одна из дискуссий, которая развернулась на полях Белорусского международного медиафорума, посвящена современным трендам интернет-журналистики, ее роли в решении социально-политических проблем регионов. «Региональным медиа сегодня важно решить два вопроса: встроиться в современную цифровую среду и сформировать вокруг себя лояльное сообщество пользователей. У них большой выбор источников информации, поэтому СМИ нужно завладеть своей аудиторией, размещая востребованный контент, чтобы люди не отдавали предпочтение неформальным пабликам и сообществам, где информация может быть не всегда достоверной и качественной», — отметил доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики БГУ Александр Градюшко.

Он обратил внимание участников дискуссии, что пользователи в интернете, как правило, общаются, развлекаются. В этих условиях журналисты должны стремиться к тому, чтобы заинтересовать аудиторию серьезными материалами. «Если брать регионы, то достаточно сильные, серьезные материалы публикуются в печатных изданиях, в интернете их редко можно встретить. Чтобы донести подобного рода вещи, нужно искать новые форматы подачи информации», — добавил доцент кафедры факультета журналистики.

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