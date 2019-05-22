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«Нести факел на родной земле». Как «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спортивное озарение пришло в Островец. Эстафета огня II Европейских игр продолжает вояж по Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 мая «Пламя мира» встречали на Островецкой АЭС. Почетной миссии факелоносца был удостоен начальник смены реакторного цеха атомной электростанции.
Следующим пунктом в маршруте эстафеты огня стали Гервяты. Агрогородок неофициально именуют «белорусской Швейцарией». «Пламя мира» здесь встречали сотни белорусов. Некоторые, чтобы стать частью исторического события, преодолели десятки километров.
Я участвовал на Олимпийских играх, и мне кажется, что у меня меньше было волнения, чем нести этот факел на родной земле, на Островеччине. Это очень ответственный момент, знаменательный, и хороший день для меня.
23 мая «Пламя мира» покинет западный регион. Эстафету примет север Беларуси.
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Новости Беларуси. Спортивное озарение пришло в Островец. Эстафета огня II Европейских игр продолжает вояж по Гродненской области, сообщили в программе Новости «24...
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