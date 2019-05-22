Самая красивая замужняя женщина. Волковычанка претендует на титул «Миссис Минск»

Источник материала: Новости Волковыска

В Минске 25 мая в Prime Hall состоится финал конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Минск — 2019». За корону и право представить Беларусь на конкурсе «Миссис Вселенная — 2019» будут бороться 47 участниц. Редакция LADY.TUT.BY рассказывает, кто претендует на титул самой красивой замужней женщины в Беларуси.

В конкурсе красоты «Миссис Минск — 2019» могут принять участие женщины от 18 до 45 лет. Основные требования: рост от 160 сантиметров, без больших татуировок, замужний статус, также приветствуется наличие детей. Организаторы конкурса уделяли внимание социальной активности конкурсанток, их социальным проектам. Конкурс проходит на коммерческой основе.

В нем принимает участие и наша землячка Галина Жук.

Галина Жук, 28 лет,





Студентка Белорусского государственного медицинского университета (стоматологический факультет), любимый предмет — хирургическая стоматология, поэтому в будущем решила специализироваться в челюстно-лицевой хирургии. Считает, что развиваться только в одном направлении глупо, поэтому получила красный диплом по специальности «бухгалтерский учет, анализ и контроль». Ведет активный образ жизни: параллельно с дневной формой обучения работает на двух работах, моделью и лицом модельного агентства K&Q models.



Сейчас проходит голосование за титул Миссис зрительских симпатий.

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