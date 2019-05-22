Рабочая группа по интеграции Беларуси и России начнет работу в ближайшее время

Встреча рабочей группы Беларуси и России по интеграции состоится в ближайшее время, сообщает БелТА. Точная дата встречи еще не назначена.

«Сейчас анализируются все предложения. Думаю, что в ближайшее время эта рабочая группа по вопросам дальнейшей интеграции начнет свою работу», – заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.





По его словам, активная работа группы начнется после встречи представителей обеих стран и обсуждения предложений с двух сторон.





Макей рассказал, что предложения беларусской стороны направлены на «спокойное, нормальное движение по реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в свое время».





Обсуждения ситуации с поставками нефти в планы рабочей группы не входят, так как нефтяные вопросы не надо смешивать с вопросами углубления интеграции, считает Макей.





Беларусская рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии беларусско-российской интеграции была создана в январе 2019 года. Аналогичная группа действует в России. Решение о ее создании было принято после заявления Медведева, который увязал компенсацию за налоговый маневр России с выполнением союзного договора 1999 года.



