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Польша возобновит транзит по «Дружбе» при условии признания претензий НПЗ
Источник материала: Партизан
Таковы итоги переговоров в Варшаве.
Оператор польской части нефтепровода «Дружба» компания PERN
На заседании была достигнута договоренность: возобновление транзита возможно с 9 июня при условии признания российской стороной претензий польских и немецких НПЗ. Нефть будет прокачиваться по одной нитке нефтепровода.
Российская сторона также взяла на себя обязательства до 1 июля очистить все три нитки «Дружбы». Полностью польская система будет очищена в течение пяти месяцев.
Следующий раунд переговоров назначен на 3 июня. Они пройдут в Москве.
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Таковы итоги переговоров в Варшаве.
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