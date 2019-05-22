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Лукашенко поздравил президента ЮАР с переизбранием

23.05.2019 20:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И выразил надежду на развитие дальнейшего сотрудничества между странами.

Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с победой Африканского национального конгресса на всеобщих выборах и переизбранием на должность президента Южно-Африканской Республики.
 
Лукашенко выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничестве в различных областях между Беларусью и ЮАР, а также на укрепления связей между народами двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.

 
 
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И выразил надежду на развитие дальнейшего сотрудничества между странами.
 
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