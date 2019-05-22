The Times: Лукашенко может стать нашим союзником в борьбе против Путина

"Наша Нива" . Журналист обращает внимание, что время Владимира Путина заканчивается в 2024 году, и он должен будет сделать для себя выбор. По Конституции он не сможет вновь стать президентом, пишет





Он может согласиться с временным понижением в должности до уровня премьер-министра, а затем вернуться на пост президента в 2030 году. Однако к тому времени ему будет 78 лет, отмечает Бойес.





Наиболее привлекательным вариантом для этого главного кремлевского хищника может стать аннексия Беларуси, пишет журналист.





«Если подобный вариант будет реализован, а экономики двух стран будут полностью интегрированы, то в результате может появиться Россия Плюс. В таком случае Путин сможет без проблем стать главой этого нового государственного образования, и тогда ему не надо будет даже заниматься переводом своих сотрудников из кремлевских кабинетов в другое место», — пишет колумнист The Times.





Проблема с подобным сценарием состоит в том, что Беларусью уже управляет Лукашенко. Для удовлетворения амбиций Путина Лукашенко при таком сценарии придется подвинуться.





Британский журналист отмечает, что такой сценарий будет означать политическое противостояние, в котором значительным преимуществом будет обладать Кремль.





Избрание президентом Украины Владимира Зеленского может осложнить жизнь Путину, считает журналист The Times. Путин хочет ослабления западных санкций, однако он не намерен отказываться — ни на востоке страны, ни в Крыму — от того, что он получил с помощью силы и хитрости в 2014 году. Поэтому Путин будет пытаться раздуть проблемы для того, чтобы любой вариант будущего мира был заключен на его условиях, а не на условиях этого незадачливого новичка. Разжигание насилия на Донбассе приведет к новому раунду санкций со стороны Запада. Перезагрузка в отношениях между Кремлем и администрацией Трампа окажется задвинутой в самый долгий ящик. Это может также заставить Лукашенко обратить свои взоры в сторону Запада или даже Китая в поисках более стабильного партнерства.





Журналист отмечает, что Россия уже не обладает тем экономическим влиянием, которым она пользовалась до того, как санкции стали чувствительными.





Наибольшая проблема для белорусов, считает британец, экономическая, поскольку бизнес-модель Беларуси почти полностью основана на российских субсидиях. Москва хочет обложить пошлиной ту нефть, которую она направляет своему соседу. Лукашенко возражает и говорит, что так не ведут себя с самым близким союзником Москвы. Ответ Кремля: ускоряйте интеграцию двух стран, чтобы появилась общая таможенная служба, общая валюта , общая судебная система и общая конституция. Разместите российские военные базы по своему внешнему контуру. Играйте в команде, и тогда мы сможем установить внутренние цены на продаваемую вам нефть.









Другими словами, откажитесь от части своей территории, сделайте вклад в пенсионный план Путина, и тогда мы будем продолжать вас поддерживать.





Журналист считает, что это не приведёт к вторжению в украинском стиле, хотя офицеры НАТО при проведении военных игр учитывают такую возможность. Россия, по мнению Бойеса, будет усиливать давление на Лукашенко, пытаясь таким образом склонить его к быстрому объединению.





Колумнист замечает, нет никакого смысла в том, чтобы срочно приглашать Беларусь Лукашенко в Евросоюз или в НАТО. Но если Москва продолжит загонять нашу страну в угол, Беларусь, возможно, в ближайшее время попросит кредит у Международного валютного фонда (МВФ). Условием этого может стать проведение глубоких экономических реформ. Возможно, Лукашенко будет добиваться также финансовой поддержки со стороны Европы.





«Постепенно мы можем помочь автократии задышать более свободно — и показать Путину, что он не может относиться к бывшим советским республикам как к своей личной игровой площадке», — пишет Роджер Бойес.

