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Беларусь одобрила назначение Мезенцева послом России в Минске

23.05.2019 19:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нового посла России Дмитрия Мезенцева ждут в Минске, Беларусь выполнила все формальности для его приезда.


Reuters

Об этом 23 мая сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает "Еврорадио".

Он рассказал, что через два-три дня после приезда в Минск Дмитрий Мезенцев придёт на традиционную в таких случаях встречу в МИД, а потом состоится церемония вручения верительных грамот руководителю государства Александру Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Нового посла России Дмитрия Мезенцева ждут в Минске, Беларусь выполнила все формальности для его приезда.
 
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