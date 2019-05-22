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Макей обсудит с Лавровым "самые горячие вопросы"

23.05.2019 19:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретится 27 мая в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.


Reuters

"Мы с ним обсуждаем все вопросы, включая и самые горячие", — сказал Макей журналистам, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться тема нефти, передает БЕЛТА.

Глава МИД Беларуси подчеркнул, что они с Лавровым "всегда открыто и откровенно обсуждают все вопросы, связанные в нашим двусторонним сотрудничеством", и призвал не искать в предстоящей встрече "какой-то подвох, подоплеку".


Ранее Еврорадио сообщало, что в Кремле надеются на двустороннюю встречу на саммите ЕАЭС в Нур-Султане, который пройдёт 29 мая, лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ожидается, что президенты обсудят намерение Беларуси начать закупать нефть у Казахстана.

 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретится 27 мая в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.
 
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