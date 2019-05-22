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БЕЛТА . "Мы с ним обсуждаем все вопросы, включая и самые горячие", — сказал Макей журналистам, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться тема нефти, передает





Глава МИД Беларуси подчеркнул, что они с Лавровым "всегда открыто и откровенно обсуждают все вопросы, связанные в нашим двусторонним сотрудничеством", и призвал не искать в предстоящей встрече "какой-то подвох, подоплеку".









Ранее Еврорадио сообщало, что в Кремле надеются на двустороннюю встречу на саммите ЕАЭС в Нур-Султане, который пройдёт 29 мая, лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, ожидается, что президенты обсудят намерение Беларуси начать закупать нефть у Казахстана.