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РФ поставит чистую нефть до границы с Польшей не позднее середины июня - представитель Козака

23.05.2019 20:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вице-премьеры Беларуси и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак по итогам переговоров в Москве согласовали все технические детали "дорожной карты" по очистке экспортной нефтепроводной системы от загрязненной нефти, сообщил журналистам представитель Козака Илья Джус.

"Ранее был реализован комплекс первоочередных мероприятий, который позволил восстановить поставки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Благодаря конструктивной позиции Беларуси по восстановлению поставок в западном направлении удалось компенсировать не совсем последовательные действия польских партнеров по устранению последствий инцидента", - сказал он.

"Согласно "дорожной карте" освобождение трубопровода до границы с Польшей будет произведено Беларусью и Россией без участия польской стороны. Расчетный срок возобновления поставок чистой нефти до границы с Польшей - не позднее середины июня", - сказал представитель российского вице-премьера.

По его словам, Козак по итогам переговоров провел совещание с основными нефтяными компаниями и "Транснефтью" по восстановлению поставок кондиционной нефти в полном объеме.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая.

В настоящее время транзит кондиционной нефти по белорусскому участку нефтепровода "Дружба" в направлении Украины загружен примерно на 60%, прокачка в направлении Польши не возобновлена

 
 
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Вице-премьеры Беларуси и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак по итогам переговоров в Москве согласовали все технические детали "дорожной карты" по очистке...
 
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