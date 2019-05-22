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Минск и Москва согласовали "дорожную карту" по замещению грязной нефти на чистую в нефтепроводе "Дружба"

23.05.2019 20:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Россия окончательно согласовали "дорожную карту" по замещению грязной нефти на чистую в нефтепроводе "Дружба", заявили в концерне "Белнефтехим".

"Дорожная карта мероприятий по замещению на территории Беларуси российской нефти, содержащей хлорорганику, на чистую окончательно согласована белорусской и российской сторонами", - говорится в сообщении концерна, которое цитирует госагентство БелТА.

В "Белнефтехиме" отметили, что вице-премьеры Беларуси и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак в четверг на встрече в Москве "согласовали дорожную карту технических мероприятий, позволяющих заместить содержащую хлорорганику нефть в белорусской части трубопровода "Дружба" на чистую и возобновить транзитную транспортировку нефти в западном направлении".

"Планируется, что от документарной к практической реализации карты стороны приступят с завтрашнего дня - 24 мая", - подчеркнули в концерне.

 
 
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Беларусь и Россия окончательно согласовали "дорожную карту" по замещению грязной нефти на чистую в нефтепроводе "Дружба", заявили в концерне "Белнефтехим".
 
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