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Ермошина об избирательных кампаниях: «Есть кандидаты, которые работают очень мало, их не видно, не слышно – потом они обижаются»

23.05.2019 21:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как проходят выборы в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Всё-таки, самая ближайшая и важнейшая кампания – это парламентские выборы. В пятницу у Президента прошло совещание на этот счёт. Глава государства сказал, что многим кандидатам электоральную кампанию нужно было уже начинать вчера.

Ермошина об избирательных кампаниях: «Есть кандидаты, которые работают очень мало, их не видно, не слышно – потом они обижаются»

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
Ну, она постоянно должна идти.

Игорь Марзалюк:
Она постоянно должна идти. Но самый главный вопрос, и в первую очередь, Вам, Лидия Михайловна: что будет отличать вот эту парламентскую кампанию от предыдущих?

Ермошина об избирательных кампаниях: «Есть кандидаты, которые работают очень мало, их не видно, не слышно – потом они обижаются»

Лидия Ермошина:
Формально она ничем не будет отличаться от всех других кампаний, потому что у нас не изменилось совершенно избирательное законодательство. Кампанию одну от другой всегда отличает дух, настроение, при котором проходит избирательная кампания. А настроение зависит от тех, кто участвует в выборах.

Если будут сильные кандидаты, если будет соревновательность, если кандидаты будут проводить встречи, выступать на телевидении, создавать фонды и не отмалчиваться (к сожалению, у нас же есть и такие кандидаты, которые работают очень мало – их не видно, их не слышно – потом они обижаются), вот тогда и избирательная кампания будет соответствующим образом проходить. Если кандидаты будут неинтересны и не эффективно работать, ну это совершенно другое настроение.

Поэтому я считаю, что самые главные моменты избирательной кампании – это, во-первых, альтернативные выборы. Причём, хорошая альтернатива должна быть везде. Не должно быть ни одного безальтернативного округа, прежде всего. Ну и это активная избирательная кампания. Ведь избиратели не видят технологий. Им самое главное – увидеть тех, кто участвует в выборах. Ну, это зависит не от избирательных комиссий. Это зависит от тех, кто пожелает участвовать в выборах. А у нас, понимаете, сейчас выборы – письма пишут некоторые: «Я такой-то. Хочу участвовать в выборах. И президентских, и парламентских. Зарегистрируйте мою политическую партию и название». Он понятия не имеет, что политические партии создаются и регистрируются в министерстве юстиции. Но он уже всё: он уже не только депутатом, он уже и кандидат в президенты, оказывается. К сожалению, есть и такие.

Люди в материале: Лидия Ермошина, Игорь Марзалюк
 
 
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Новости Беларуси. Как проходят выборы в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».
 
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