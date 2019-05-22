|
Ермошина об избирательных кампаниях: «Есть кандидаты, которые работают очень мало, их не видно, не слышно – потом они обижаются»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как проходят выборы в Беларуси, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк:
Лидия Ермошина:
Поэтому я считаю, что самые главные моменты избирательной кампании – это, во-первых, альтернативные выборы. Причём, хорошая альтернатива должна быть везде. Не должно быть ни одного безальтернативного округа, прежде всего. Ну и это активная избирательная кампания. Ведь избиратели не видят технологий. Им самое главное – увидеть тех, кто участвует в выборах. Ну, это зависит не от избирательных комиссий. Это зависит от тех, кто пожелает участвовать в выборах. А у нас, понимаете, сейчас выборы – письма пишут некоторые: «Я такой-то. Хочу участвовать в выборах. И президентских, и парламентских. Зарегистрируйте мою политическую партию и название». Он понятия не имеет, что политические партии создаются и регистрируются в министерстве юстиции. Но он уже всё: он уже не только депутатом, он уже и кандидат в президенты, оказывается. К сожалению, есть и такие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ермошина об избирательных кампаниях: «Есть кандидаты, которые работают очень мало, их не видно, не слышно – потом они обижаются»
Новости Беларуси. Как проходят выборы в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)