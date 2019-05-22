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Общий объем "грязной" нефти из Беларуси, поставленной по ж/д в Новороссийск, может составлять 500 тыс. т - источник

23.05.2019 21:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Общий объем нефти трубопровода "Дружба", загрязненной в результате попадания хлорхимикатов и перевозимой по железной дороге на терминал ПАО "Транснефть" под Новороссийском, может составлять 500 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планом поставок этого груза.

В конце апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". Транзит нефти в Европу был приостановлен. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. В настоящее время работа экспортного направления постепенно нормализуется.

Глава "Транснефти" (MOEX: TRNF) Николай Токарев в конце апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что загрязненную нефть будут вывозить в Новороссийск.

"Железная дорога оказывает содействие в вывозе некондиционной нефти с территории Беларуси, потом мы ее будем компаундировать, то есть подмешивать с нормальной нефтью уже в Новороссийске и дальше ее реализовывать", - сказал он.

В среду председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что более 1 млн тонн грязной нефти из России остается на территории Беларуси.

"На территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующий (нормативам - ИФ) по хлорорганике - порядка 1,2 млн тонн", - сказал Рыбаков в эфире телеканала "Беларусь 1". По его словам, это препятствует нормальному транзиту нефти по магистральному нефтепроводу. Минск рассчитывает, что грязной нефти из России на территории Беларуси не останется к августу, тогда появится возможность в полном объеме обеспечить транзит.

 
Теги: Минск
 
 
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Общий объем нефти трубопровода "Дружба", загрязненной в результате попадания хлорхимикатов и перевозимой по железной дороге на терминал ПАО "Транснефть" под...
 
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