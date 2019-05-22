Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с убедительной победой его партии на парламентских выборах в этой стране, сообщили в пресс-службе президента.

"Победа политических сил во главе с "Бхаратия джаната парти" ярко подтвердила жизнеспособность политики действующего индийского руководства, нацеленной на реализацию амбициозных социально-экономических программ, повышение благополучия граждан Индии, дальнейшее расширение авторитета вашей страны на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что с теплотой вспоминает переговоры с Нарендрой Моди в Нью-Дели в сентябре 2017 года и в Циндао прошлым летом.

"Надеюсь на скорую встречу с Вами на гостеприимной белорусской земле, чтобы продолжить обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко пожелал Моди крепкого здоровья и новых успехов на ответственном посту.