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Лукашенко поздравил премьер-министра Индии с победой "Бхаратия джаната парти" на выборах

23.05.2019 21:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с убедительной победой его партии на парламентских выборах в этой стране, сообщили в пресс-службе президента.

"Победа политических сил во главе с "Бхаратия джаната парти" ярко подтвердила жизнеспособность политики действующего индийского руководства, нацеленной на реализацию амбициозных социально-экономических программ, повышение благополучия граждан Индии, дальнейшее расширение авторитета вашей страны на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что с теплотой вспоминает переговоры с Нарендрой Моди в Нью-Дели в сентябре 2017 года и в Циндао прошлым летом.

"Надеюсь на скорую встречу с Вами на гостеприимной белорусской земле, чтобы продолжить обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко пожелал Моди крепкого здоровья и новых успехов на ответственном посту.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с убедительной победой его партии на...
 
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