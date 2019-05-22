|
Ермошина: «Я тоже деньги носила в школу, когда была ребёнком. Тоже у родителей что-то собирали постоянно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава ЦИК приняла участие в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ермошина: «Я тоже деньги носила в школу, когда была ребёнком. Тоже у родителей что-то собирали постоянно»
Новости Беларуси. Глава ЦИК приняла участие в программе «В обстановке мира».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)