ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мнения о белорусских депутатах. Ермошина: «Очень мало себя рекламируют», Луцкий: «Топ-10 соберём лучших»

23.05.2019 22:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мнения о белорусских депутатах высказали участники программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Наш белорусский избиратель, с моей точки зрения, он ещё судит по делам, и судит по тому, насколько правдивы твои слова.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
Скажите, а как он узнает, насколько правдивы? Всё-таки, я считаю, что вы, депутаты, очень мало себя рекламируете, и свою деятельность очень мало рекламируете. Мне обидно за многих, я знаю, что очень многие работают очень неплохо, но их не видно и не слышно.

Мнения о белорусских депутатах. Ермошина: «Очень мало себя рекламируют», Луцкий: «Топ-10 соберём лучших»

Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:
Поручение дал Президент для средств массовой информации – показать, что было сделано за этот период депутатами. Конечно же, мы всех не сможем охватить.

Но я думаю, что мои коллеги подключатся к этому вопросу, и мы, скажем так, ТОП-10 соберём лучших, ТОП-10 – худших, и, наверное, всё-таки, какую-то общую картину сможем построить – что, всё-таки, было за период депутатства?

Лидия Ермошина:
Слушайте, ну Зеленского сделал президентом Интернет. Сейчас без телевидения у депутата, у кандидатов в депутаты очень много возможностей.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
И ресурсов.

Лидия Ермошина:
Да.

Мнения о белорусских депутатах. Ермошина: «Очень мало себя рекламируют», Луцкий: «Топ-10 соберём лучших»

Игорь Луцкий:
Я просто хочу сказать о том, что вопрос, где развернётся баталия – в виртуальном мире или в реальном мире? Президент говорил о том, что люди должны идти к людям – в народ.

На самом деле, всё крутится в социальных сетях, и не идёт речь о прямом контакте депутата с избирателем. Очень немногие хотят идти напрямую к людям и говорить им открыто в лицо.

Лидия Ермошина:
Потому что есть правило: убеди, лучше убедить 5 журналистов, чем 50 домохозяек.

Игорь Марзалюк:
Это правда.

Лидия Ермошина:
Встречаясь индивидуально с избирателями, вы можете убедить 5 домохозяек. А встречаясь с журналистами, вы можете убедить 5, 500, 50 тысяч.

Люди в материале: Лидия Ермошина, Игорь Марзалюк, Игорь Луцкий
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мнения о белорусских депутатах высказали участники программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы относимся к лесу отвратительно». Президент Беларуси раскритиковал работу лесной отрасли страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика