«Об этом только все и говорили». Автобусы № 23 и 57 снова останавливаются возле школы № 60 на ул. Либкнехта в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автобусы № 23 и 57 снова останавливаются возле школы № 60 на улице Карла Либкнехта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения в схеме движения общественного транспорта были связаны со строительством развязки на проспекте Дзержинского и реконструкцией улицы Домашевской. Были запрещены левые повороты. Соответственно, автобусы № 23 и 57 ездили в объезд.

Больше месяца местные жители обходились без них. 23 мая маршруты транспорта восстановили.





Автобус пустили через две недели. Очень оперативно сделали дорогу.





Ходили пешком. Об этом только все и говорили, особенно пожилые.