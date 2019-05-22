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«Об этом только все и говорили». Автобусы № 23 и 57 снова останавливаются возле школы № 60 на ул. Либкнехта в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автобусы № 23 и 57 снова останавливаются возле школы № 60 на улице Карла Либкнехта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Изменения в схеме движения общественного транспорта были связаны со строительством развязки на проспекте Дзержинского и реконструкцией улицы Домашевской. Были запрещены левые повороты. Соответственно, автобусы № 23 и 57 ездили в объезд.
Больше месяца местные жители обходились без них. 23 мая маршруты транспорта восстановили.
Автобус пустили через две недели. Очень оперативно сделали дорогу.
Ходили пешком. Об этом только все и говорили, особенно пожилые.
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«Об этом только все и говорили». Автобусы № 23 и 57 снова останавливаются возле школы № 60 на ул. Либкнехта в Минске
Новости Беларуси. Автобусы № 23 и 57 снова останавливаются возле школы № 60 на улице Карла Либкнехта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Изменения...
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