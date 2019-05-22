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Используя банковскую карту или смартфон: в столичном трамвае протестировали новый способ оплаты проезда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оплатить проезд банковской карточкой или смартфоном. Удобную систему распространяют и в наземном транспорте столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новинку протестировали на самом продолжительном трамвайном маршруте № 6, который курсирует между Серебрянкой и Зеленым лугом. Если всё пройдет без сбоев, такой способ оплаты внедрят в автобусах и троллейбусах.
Арсений Липский, пресс-секретарь ОАО «БПС-Сбербанк»:
Система позволяет сделать оплату сразу за пять поездок. Последовательно прикладывая тот или иной предмет для оплаты, можно оплатить как за себя, так и за четверых друзей, если вы едете компанией, или за свою семью.
Проверять оплату будут так же, как и в случае с электронными проездными. Контролер попросит приложить банковскую карточку к терминалу, где отобразится информация о факте расчета за проезд.
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Используя банковскую карту или смартфон: в столичном трамвае протестировали новый способ оплаты проезда
Новости Беларуси. Оплатить проезд банковской карточкой или смартфоном. Удобную систему распространяют и в наземном транспорте столицы, сообщили в программе...
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