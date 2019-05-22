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Используя банковскую карту или смартфон: в столичном трамвае протестировали новый способ оплаты проезда

23.05.2019 23:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оплатить проезд банковской карточкой или смартфоном. Удобную систему распространяют и в наземном транспорте столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Используя банковскую карту или смартфон: в столичном трамвае протестировали новый способ оплаты проезда

Используя банковскую карту или смартфон: в столичном трамвае протестировали новый способ оплаты проезда

Новинку протестировали на самом продолжительном трамвайном маршруте № 6, который курсирует между Серебрянкой и Зеленым лугом. Если всё пройдет без сбоев, такой способ оплаты внедрят в автобусах и троллейбусах.

Используя банковскую карту или смартфон: в столичном трамвае протестировали новый способ оплаты проезда

Арсений Липский, пресс-секретарь ОАО «БПС-Сбербанк»:
Проект открытый. Рассчитаться можно бесконтактными картами платежных систем Visa, Mastercard, «Белкарт», Maestro. Также можно оплачивать проезд с помощью гаджетов с технологией NFC.

Система позволяет сделать оплату сразу за пять поездок. Последовательно прикладывая тот или иной предмет для оплаты, можно оплатить как за себя, так и за четверых друзей, если вы едете компанией, или за свою семью.

Проверять оплату будут так же, как и в случае с электронными проездными. Контролер попросит приложить банковскую карточку к терминалу, где отобразится информация о факте расчета за проезд.

Используя банковскую карту или смартфон: в столичном трамвае протестировали новый способ оплаты проезда

Используя банковскую карту или смартфон: в столичном трамвае протестировали новый способ оплаты проезда

Люди в материале: Арсений Липский
 
 
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Новости Беларуси. Оплатить проезд банковской карточкой или смартфоном. Удобную систему распространяют и в наземном транспорте столицы, сообщили в программе...
 
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