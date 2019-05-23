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На выходных в Беларуси пройдут дожди и грозы

23.05.2019 19:38 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Небольшое похолодание, дожди и грозы — такая погода ожидается в ближайшие три дня в Беларуси.

24 мая ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, позднее местами пройдут сильные дожди. Ветер при грозах сильный порывистый. Температура минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +19..+25°С, по юго-востоку до +27°С.

25 мая местами, и на большей части Гомельской и Могилевской областей пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ожидается от +8..+15°С ночью, до +17..+24°С днем, сообщили в Белгидромете.

26 мая днем местами, в основном на западе Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможно, грозы. Ночью ожидается +5..+13°С, днем от +15… до +23°С.

 
 
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Небольшое похолодание, дожди и грозы — такая погода ожидается в ближайшие три дня в Беларуси.
 
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