Канада перевела игру со Швейцарией в овертайм за 0,4 секунды до конца матча

tribuna.com . Сборная Канады обыграла команду Швейцарии (3:2, ОТ) в четвертьфинальном матче ЧМ-2019, пишет





Канадцы смогли перевести встречу в овертайм за 0,4 секунды до конца третьего периода – Дэймон Сиверсон.





На 5-й минуте овертайме решающую шайбу забросил Марк Стоун. Отметим, что по ходу игры Канада уступала со счетом 0:1 и 1:2.





Во втором четвертьфинале сборная России оказалась сильнее команды США в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счетом 4:3.



