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Соболенко победила олимпийскую чемпионку на турнире в Страсбуре
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка сыграет в полуфинале турнира.
Белоруска Арина Соболенко (11-й номер рейтинга ВТА) вышла в полуфинала турнира во французском Страсбуре. В матче 1/4 финала наша соотечественница победила представительницу Пуэрто-Рико, олимпийскую чемпионку Рио-2016, Монику Пуиг (61 ВТА) со счетом 6:1, 3:6, 6:2, сообщает
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Белорусская теннисистка сыграет в полуфинале турнира.
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