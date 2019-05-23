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Атмосферный фронт с Балтики принесет в Беларусь дожди и грозы

23.05.2019 21:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На пятницу объявлен желтый уровень опасности, сообщает Белгидромет.



24 мая ночью дожди ожидаются местами, а днем — на большей части территории республики. При грозах усиление ветра до 15−18 м/с.

Температура минимальная ночью +9…15ºС, максимальная днем — +19…25ºС. По юго-востоку до +27ºС.

В Минске в пятницу прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза. Днем до +25ºС.

 
Теги: Минск
 
 
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На пятницу объявлен желтый уровень опасности, сообщает Белгидромет.
 
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