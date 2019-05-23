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Атмосферный фронт с Балтики принесет в Беларусь дожди и грозы
Источник материала: Партизан
На пятницу объявлен желтый уровень опасности,
24 мая ночью дожди ожидаются местами, а днем — на большей части территории республики. При грозах усиление ветра до 15−18 м/с.
Температура минимальная ночью +9…15ºС, максимальная днем — +19…25ºС. По юго-востоку до +27ºС.
В Минске в пятницу прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза. Днем до +25ºС.
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На пятницу объявлен желтый уровень опасности, сообщает Белгидромет.
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