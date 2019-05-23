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Борисовский консервный завод уличили в фиктивных сделках

23.05.2019 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководство предприятия оформляло сделки по реализации готовой продукции «с возвратом», чтобы улучшить отчетность.

Как установил КГК совместно с межрайонной финансовой милицией, должностные лица предприятия в 2016-2018 годах оформляли фиктивные сделки по реализации готовой продукции, которая впоследствии возвращалась на завод. За три года сумма таких сделок превысила 570 тыс. рублей, пишет "Ежедневник".

Кроме того, не была обеспечена своевременная реализация более 40 тыс. банок консервной продукции (срок годности истек). Предприятию причинен ущерб в размере свыше 47 тыс. рублей. 

Также выявлена недостача продукции на сумму 182 тыс. рублей и активов на 1287 тыс. рублей. 

По оценке проверяющих, на заводе крайне плохо организована работа по взысканию дебиторской задолженности. Так, Экономическим судом Минской области в октябре 2017 года исковое заявление завода  к американской фирме было оставлено без рассмотрения в связи с несоблюдением борисовским предприятием досудебного порядка урегулирования спора. С тех пор завод так и не принял меры по взысканию почти 28 тыс. евро просроченной дебиторской задолженности за поставленную консервную продукцию. 


Кроме того, установлены нарушения законодательства о закупках, порядка учета черных и цветных металлов, природоохранного и земельного законодательства. 

Материалы проверки направлены для дачи правовой оценки в правоохранительные органы, а также в Борисовский райисполком для принятия мер по устранению нарушений.  

 
 
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Руководство предприятия оформляло сделки по реализации готовой продукции «с возвратом», чтобы улучшить отчетность.
 
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