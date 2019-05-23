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Главный тренд топов белорусского бизнеса – рост ИТ сферы

23.05.2019 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В опубликованном "Ежедневником" Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2019 есть определенные тенденции.

О них Thinktanks.by рассказал редактор проекта Вадим Сехович.

Как отметил Вадим Сехович, в нынешнем рейтинге, как и в прошлогоднем, можно выделить рост сектора ИТ. «В частности, растут «продуктовики» - создатели игр, мобильных приложений и т.д. Их представителей, в количественном выражении, в текущем Топ-200 увеличилось процентов на 20. И можно прогнозировать, что число бизнесменов из данной сферы в рейтинге будет расти и в дальнейшем», - поделился мнением Вадим Сехович.

По его словам, в Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов 2019 года весьма заметна сменяемость владельцев компаний.  «Новые бизнесмены приходят, старые – отсеиваются», - описал процесс редактор проекта. К примеру, по его словам, не исключено, что в недалекой перспективе Юрий Чиж, который в 2013 году возглавлял Топ-200, вообще может покинуть рейтинг.

Также одной из особенностей нового списка успешных и влиятельных бизнесменов является увеличение числа людей, которые, сохраняя белорусское гражданство, работают в основном за пределами Беларуси.

Лидеры-2019


Напомним, что в представленном вчера онлайн-порталом «Ежедневник» при поддержке банка "Дабрабыт" Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси второй год подряд первую позицию сохранил владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский.

Второе и третье места в обновленном топ заняли президент и председатель совета директоров EPAM Systems, Inc Аркадий Добкин и генеральный директор Wargaming Group Ltd Виктор Кислый.

Четвертое место занял Алексей Олексин, директор «Энерго-Оил».

Пятое и шестое места составители рейтинга отдали Александру Луценко, председателю совета директоров Sodrugestvo Group S.A., и совладелице этого бизнеса Наталье Луценко. 

На седьмом месте расположился председатель общего собрания участников «Конте Спа» Валентин Байко, на восьмом – его брат Дмитрий Байко, замдиректора «Конте Спа». 

На девятом месте оказался еще один известный белорусский айтишник - владелец VP Capital Виктор Прокопеня.

Десятое место – у Александра Зайцева, председателя общего собрания участников «Бремино групп».



 
 
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В опубликованном "Ежедневником" Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2019 есть определенные тенденции.
 
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