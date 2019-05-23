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Хоккей. Россия и Канада вышли в полуфинал чемпионата мира
Источник материала: Партизан
В четверг, 23 мая, определились первые полуфиналисты чемпионата мира по хоккею — 2019 в Словакии. Ими стали сборные России и Канады.
Россияне обыграли в четвертьфинале американцев со счётом 4:3, а канадцы лишь в овертайме смогли сломить сопротивление швейцарцев — 3:2. В основное время матча Канада сравняла счёт лишь за 0.4 секунды до конца третьего периода.
Позже сегодня за выход в полуфинал поборются между собой Финляндия и Швеция, а также Чехия и Германия, передает
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В четверг, 23 мая, определились первые полуфиналисты чемпионата мира по хоккею — 2019 в Словакии. Ими стали сборные России и Канады.
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