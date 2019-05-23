Хоккей. Россия и Канада вышли в полуфинал чемпионата мира

Россияне обыграли в четвертьфинале американцев со счётом 4:3, а канадцы лишь в овертайме смогли сломить сопротивление швейцарцев — 3:2. В основное время матча Канада сравняла счёт лишь за 0.4 секунды до конца третьего периода.



