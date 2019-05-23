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Делегация Бундестага приедет на открытие Европейских игр

23.05.2019 21:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Совета республики Михаил Мясникович встретился с послом Германии в нашей стране Петером Деттмаром по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Ранее немецкий посол уже был принят президентом Беларуси.


Фото: Совет республики

Михаил Мясникович поблагодарил Петера Деттмара за работу в нашей стране. Он также выразил заинтересованность в развитии регионального сотрудничества, инвестиционного партнерства.

Стороны обсудили развитие молодежных контактов. Петер Деттмар отметил изменение восприятия Беларуси в Европе.

«Пришло время, чтобы мы, европейцы, рассмотрели Беларусь как суверенное государство со своей историей, своим прошлым, настоящим и будущим. Западной Европе, в том числе Германии еще предстоит над этим поработать. В то же время сего


Также Петер Деттмар анонсировал участие делегации Бундестага в церемонии открытия Европейски игр, которые состоятся в июне, сообщает пресс-служба Совета республики.

 
 
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Председатель Совета республики Михаил Мясникович встретился с послом Германии в нашей стране Петером Деттмаром по случаю завершения его дипломатической миссии в...
 
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