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ЕС: Самые репрессивные законы в Беларуси так и не были изменены
Источник материала: Партизан
За прошлый год ситуация с правами человека в Беларуси не улучшилась.
Белорусские власти продолжили задерживать и штрафовать активистов, журналистов и правозащитников, прекратили обсуждать избирательную реформу, исполняли и выносили новые смертные приговоры. Об этом говорится в
ЕС отмечает, что самые репрессивные законы, которые ограничивают права человека в Беларуси, так и не были изменены.
— Деятельность незарегистрированных организаций была декриминализирована, но за нее ввели штрафы в КоАП. Процесс регистрации остается чрезвычайно сложным.
Ограничение на свободу ассоциаций в Беларуси Евросоюз считает осложненным доступом к зарубежному финансированию.
В стране так и не появился институт уполномоченного по правам человека, а власти не предприняли значимых шагов по имплементации принятого ими в 2016 году плана действий по правам человека.
— В 2018 году все еще применялась смертная казнь: были вынесены два новых приговора, а четыре старых — приведены в исполнение.
Местные выборы февраля 2018 года не соответствовали ключевым международным стандартам честности, инклюзивности и прозрачности, считают авторы доклада.
— Работа экспертной группы по изучению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, учрежденная под эгидой Лукашенко, была приостановлена, и Избирательный кодекс не менялся.
ЕС напоминает о случаях задержаний и штрафов оппозиционным активистам, правозащитникам и журналистам. Отдельно упоминается в докладе «дело БЕЛТА» и «дело профсоюзов», оба вызвали осуждение международного сообщества.
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За прошлый год ситуация с правами человека в Беларуси не улучшилась.
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