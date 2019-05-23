Россия и Канада стали первыми полуфиналистами ЧМ по хоккею

Источник материала: Интерфакс

Сборная России переиграла команду США, а Канада не без труда превзошла в мастерстве Швейцарию – так в четверг вечером определились первые полуфиналисты чемпионата мира по хоккею, который проходит в Братиславе.



1/4 финала

Россия — США — 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 — Гусев (Сергачев, Кучеров, 1.07). 2:0 — Сергачев (Гусев, 15.47 — бол.). 2:1 — Шей (Кейн, Годро, 22.22). 3:1 — Капризов (Гусев, Сергачев, 41.31). 3:2 — Хэнифин (Хьюз, 45.53). 4:2 — Григоренко (Малкин, Дадонов, 47.02). 4:3 — Дебринкэт (Кейн, Хьюз. 57.10).

Канада — Швейцария — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Андригетто (Диас, Фиала, 18.06 — бол.). 1:1 — Стоун (Фаббро, Дюбуа, 25.45). 1:2 — Хишир (Марчини, Нидеррайтер, 39:57 — бол.). 2:2 — Сиверсон (Стоун, 59.59). 3:2 — Стоун (Дюбуа, Теодор, 65.07).

Поздно вечером завершились еще два четвертьфинальных матча. Швеция противостояла Финляндии, а Чехия – Германии.